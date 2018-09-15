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Van'da 42 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 14:56 | Son Güncelleme

Van'da 42 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 42 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında, İran sınırındaki Eşmepınar ve Çaldıran mahallelerinde ilerleyen grubu durdurdu.

Kontrollerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 42 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Başkale düzensiz göçmen Van

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