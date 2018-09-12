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Van'da 43 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 09:33 | Son Güncelleme

Van'da 43 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 43 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırındaki Eşmepınar Mahallesi Sarısu mevkisinde devriye görevi yürütürken yaya ilerleyen grubu durdurdu.

Kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen birik kadın 43 Afganistan ve Pakistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Başkale düzensiz göçmen Van

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