Van’da 43 Hekim İstifa Dilekçesi Verdi

Doktorların istifalarını yasaklayan kararın yürürlükten kalktığı 1 Temmuz’dan sonra Van’da 43 doktor istifa dilekçesi verdi. Van Tabip Odası, istifaların artacağı uyarısında bulunarak, sağlık hizmetlerinin etkileneceğini açıkladı.

Binin üzerinde doktorun görev yaptığı Van’da istifa yasağının kalkmasının ardından doktorlar, İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurmaya başladı. Şimdiye kadar 43 doktor, kamu hastanelerinden ayrılmak üzere istifa başvurusu yaptı.

İstifa başvuruları, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu tarafından açıklandı. Sünnetçioğlu, Sağlık Müdürlüğü’nün internet sitesinden yaptığı açıklamada, 43 hekimin istifa dilekçesi verdiğini söyledi. Sünnetçioğlu, “1 Temmuz’da kalkan yasağın ardından ilimizde 43 hekim istifa dilekçesi verdi. Zorlu geçen salgın sürecinde tüm sağlık çalışanlarımız canla başla çalıştı, hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sıkıntılı süreçte hekimlerimiz bizi yalnız bırakmadı, kalkan yasağın ardından istifa etmeye başladı. Normalleşme süreci ile istifa yasağının kalmasıyla birlikte birçok ilde olduğu gibi Van'da da hekimlerimiz kendi hür iradesi ile sağlık müdürlüğümüze istifa dilekçelerini verdi” dedi.

“İstifalar bekleniyordu”

Açıklamayı VOA Türkçe’ye değerlendiren Van Tabip Odası Başkanı Hüseyin Yaviç, istifaların beklendiğini söyledi. Ağır çalışma şartlarının istifa getirdiğini savunan Yaviç, “Sağlık kurumlarında sağlık çalışanlarının işi çok ciddi anlamda artmıştı, işi gücü fazlaydı. Ama özellikle iki yıllık pandemi süreci bu işi yükünü daha da arttırdı. Bu iş yükünü tolere edebilecek çalışma koşullarında da herhangi bir düzelme olmadı. Yoğun çalışma temposu devam etti. Aynı şekilde özellikle hekimlerin yıllık izinleri kullanması belki yasal olarak serbest bırakıldı, ama yine de yaşanan yoğunluktan dolayı izinlerin kullanımı dahi problemli bir duruma geldi. Hekimler kamuda çalışırken emeklerinin karşılığını da uzun bir süredir alamıyorlardı. Özellikle kamu hastanelerinde çalışan hekimlerin istifası ve özel sektöre geçmeleri beklenen bir gelişmeydi” diye konuştu.

“Sağlık sistemi etkilenecek”

Yaviç, istifa başvurusu yapan hekimlerin bazılarının özel sektöre geçeceğini, bazılarının da yurt dışına gideceğini söyledi. İstifaların sağlık sistemini olumsuz etkileyeceğini savunan Yaviç, istifaların artacağını ifade etti. Yaviç, “Özellikle son iki yıldır sağlık çalışanları büyük özveriyle çalışıyorlar ama ne yazık ki her dönem yaşanan dalga, sağlık çalışanlarında umutsuzluğu getirdi. Bu mücadele sadece sağlık çalışanlarının hastanelerde ortaya koyduğu mücadele ile yürütülecek bir olay değil. Topyekün bir mücadele olması gerekiyordu. Bu süreçlerde sağlık çalışanları sadece pandemi ile mücadele etmediler, çalıştıkları kurumlarda idarecilerin baskısı, mobing ve sağlıkta yaşanan şiddet vakaları ile karşı karşıya kaldılar. Bunlarda istifalarda etkili oldu. Bu istifaların sağlık hizmetlerine yönelik olumsuz etkisi olacak. Özellikle belli branşlardaki hekim sayısının yetersiz olmasından dolayı hastanelerdeki birimler kapanma düzeyine gelmiş “şeklinde konuştu.

“Yeni atama başvurusu yaptık”

Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu da sıkıntılara dikkat çekerek, bakanlığa yeni hekime ataması yapılması için başvurduğunu söyledi. Sünnetçioğlu şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın sağlık yönünde mağdur olmaması için Sağlık Bakanlığı'mıza giderek kadın doğum uzmanı, çocuk doktoru, anestezi ve enfeksiyon hastalıkları uzman hekim talebinde bulundum, en kısa zamanda atamalarını bekliyoruz. Ayrıca Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi hastanemizde vatandaşlarımız mağdur olmaması için altı uzman olmakla beraber beş pratisyen hekim görevlendirdik.”

