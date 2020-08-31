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Van’da 45 kilo 235 gram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 09:13 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 45 kilo 235 gram eroin maddesi ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tespiti yapılan bir araç için Gürpınar ilçesi Hakkari-Van karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturulduğu belirtildi.

Van’ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 45 kilo 235 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tespiti yapılan bir araç için Gürpınar ilçesi Hakkari-Van karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturulduğu belirtildi. Açıklamada, “Oluşturulan uygulama noktasında durdurulan 07 plaka sayılı araçta; narkotik madde arama köpeği Rexo ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın yanlarında bulunan marşpiyel boşluklarına zulalanmış vaziyette 88 paket halinde toplam 45 kilo 235 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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