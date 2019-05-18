HABER

Van’da 45 kilo 240 gram eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 11:21 | Son Güncelleme

Van İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalar neticesinde, Başkale ilçesinde 45 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ankara İstihbarat Komutanlığı ve KOM Daire Başkanlığından görevlendirilen özel ekip ile Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli şahsın Başkale ilçesinden kent merkezine uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalar neticesinde, Başkale ilçesinde 45 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ankara İstihbarat Komutanlığı ve KOM Daire Başkanlığından görevlendirilen özel ekip ile Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli şahsın Başkale ilçesinden kent merkezine uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı. Ankara’dan gönderilen özel ekip ile Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı, istihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen müşterek operasyon neticesinde, şüpheli araç, Başkale ilçesi Ekecek mahallesi sınırlarında durduruldu. Uyuşturucu madde arama köpeği ’Devran’ ında katılımıyla yapılan aramada, aracın şasesine oluşturulmuş zulada, 96 paket halinde 45 kilo 240 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili araç şoförü yakalanarak gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.

PARTNERMusti son modaya uyduMusti son modaya uydu
Hatay'da 1 asker şehit oldu (2)Hatay'da 1 asker şehit oldu (2)
Ufuk Uğuriş sevenleriyle buluşacakUfuk Uğuriş sevenleriyle buluşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Yasak Elma'da olay sahne!

Yasak Elma'da olay sahne!

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Yürek yakan görüntü!

Yürek yakan görüntü!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.