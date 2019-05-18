Van’da 45 kilo 240 gram eroin ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalar neticesinde, Başkale ilçesinde 45 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ankara İstihbarat Komutanlığı ve KOM Daire Başkanlığından görevlendirilen özel ekip ile Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüpheli şahsın Başkale ilçesinden kent merkezine uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı. Ankara’dan gönderilen özel ekip ile Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı, istihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen müşterek operasyon neticesinde, şüpheli araç, Başkale ilçesi Ekecek mahallesi sınırlarında durduruldu. Uyuşturucu madde arama köpeği ’Devran’ ında katılımıyla yapılan aramada, aracın şasesine oluşturulmuş zulada, 96 paket halinde 45 kilo 240 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili araç şoförü yakalanarak gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.



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