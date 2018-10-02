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Van'da 46 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 11:31 | Son Güncelleme

Van'da 46 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Özalp ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde yol kontrolü sırasında bir minibüsü şüphe üzerine durdurdu.

Kontrollerde, 15 yolcu kapasiteli minibüsteki 46 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan düzensiz göçmen Özalp Van

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