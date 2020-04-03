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Van'da korkutan anlar! Hemen sokağa çıktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 09:40 | Son Güncelleme

Van'ın Tuşba ilçesinde sabah saat 8.44'te Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre Can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem sonrası vatandaşlar, sokaklara ve caddelere çıkarak güvenlik önlemi aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Tuşba ilçesi Çolpan Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 08.44’te meydana geldi. Yerin, 12.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Tuşba'nın yanı sıra Van kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Tuşba’nın Ermişler Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.9 olarak açıkladı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van deprem

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