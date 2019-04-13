Van'da 47 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-VAN'da polis, şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin sırt çantası ile park halindeki bir kamyonette yaptığı aramada toplam 47 kilo 900 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi Hafiziye Mahallesi Serdar 1.Sokak'ta, yürüyen S.D.'yi şüpheli hareketleri üzerine durdurdu. Kimlik kontrolü yapılan S.D.'nin sırt çantasını arayan polis, 36 paket halinde 18 kilo 200 gram eroin buldu. Şüpheli gözaltına alındı.

Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Esat Sokak'ta park halinde bulunan bir kamyonet de narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramada 39 paket halinde 29 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Kamyonetin sürücücü S.T. gözaltına alındı.

Toplam 47 kilo 900 gram eroinin yakalandığı 2 operasyonda gözaltına alınan S.D. ve S.T. çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' ile 'Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçlarından tutuklandı.

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