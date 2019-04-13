HABER

Van'da 47 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 12:53 | Son Güncelleme

VAN'da polis, şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin sırt çantası ile park halindeki bir kamyonette yaptığı aramada toplam 47 kilo 900 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Van'da 47 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-VAN'da polis, şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin sırt çantası ile park halindeki bir kamyonette yaptığı aramada toplam 47 kilo 900 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi Hafiziye Mahallesi Serdar 1.Sokak'ta, yürüyen S.D.'yi şüpheli hareketleri üzerine durdurdu. Kimlik kontrolü yapılan S.D.'nin sırt çantasını arayan polis, 36 paket halinde 18 kilo 200 gram eroin buldu. Şüpheli gözaltına alındı.
Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Esat Sokak'ta park halinde bulunan bir kamyonet de narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramada 39 paket halinde 29 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Kamyonetin sürücücü S.T. gözaltına alındı.
Toplam 47 kilo 900 gram eroinin yakalandığı 2 operasyonda gözaltına alınan S.D. ve S.T. çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' ile 'Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçlarından tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Van'da 47 kilo 900 gram eroin ele geçirildiVan'da 47 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

PARTNER Ünlü rapçinin kızını bir de şimdi görün Ünlü rapçinin kızını bir de şimdi görün
Bu kafede herkes işaret dili konuşuyorBu kafede herkes işaret dili konuşuyor
Nakil sonrası 5 litrelik bidondan kana kana su içtiNakil sonrası 5 litrelik bidondan kana kana su içti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

Ve çile bitti! Tarihi adım atıldı

Ve çile bitti! Tarihi adım atıldı

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anestezi teknikeri Gözde'nin korkunç ölümü

Anestezi teknikeri Gözde'nin korkunç ölümü

'Dev kaya kamyonu'nun kadın operatörü

'Dev kaya kamyonu'nun kadın operatörü

Tekirdağ’da 55 kilogram 440 gram kokain ele geçirildi

Bu sabah ele geçirildi! Tam 55 kilo 440 gram

Hakkari'de köylüler buldu!

Hakkari'de köylüler buldu!

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Beyoğlu'nda korkutan yangın

Beyoğlu'nda korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.