HABER

Van'da 47 kilo eroin ele geçirildi 

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 09:19 | Son Güncelleme

VAN'da polisin şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı otomobilde 47 kilo 831 gram eroin ele geçirildi.

Van'da 47 kilo eroin ele geçirildi 

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'da polisin şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı otomobilde 47 kilo 831 gram eroin ele geçirildi. Eroinle ilgisi olduğu tespit edilen 2 kişi tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobilde arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramada, aracın ön kaput içerisine ve araç içerisinde bulunan valize zulalanmış 92 paket halinde 47 kilo 831 gram eroin ele geçirildi. Eroinle ilgisi olduğu tespit edilen T.E. ve G.E. yakalanarak gözaltına alındı. T.E. ve G.E., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Van'da 47 kilo eroin ele geçirildi Van'da 47 kilo eroin ele geçirildi Van'da 47 kilo eroin ele geçirildi Van'da 47 kilo eroin ele geçirildi

PARTNER5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!
Ara Güler hayatını kaybetti! İşte arşivden çıkan son görüntüleri...Ara Güler hayatını kaybetti! İşte arşivden çıkan son görüntüleri...
Avladığı sincabın beynini yedi, sonu oldu!Avladığı sincabın beynini yedi, sonu oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''

''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Meral Akşener’den Erdoğan’a 'erken emeklilik' çıkışı

Meral Akşener’den Erdoğan’a 'erken emeklilik' çıkışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da kadınlardan pembe yürüyüş

Antalya'da kadınlardan pembe yürüyüş

'Çorbam neden geç geldi' dedi, sonrası dehşet

'Çorbam neden geç geldi' dedi, sonrası dehşet

Ara Güler hayatını kaybetti! İşte arşivden çıkan son görüntüleri...

Ara Güler hayatını kaybetti! İşte arşivden çıkan son görüntüleri...

Avladığı sincabın beynini yedi, sonu oldu!

Avladığı sincabın beynini yedi, sonu oldu!

Ara Güler vefat etti! Ara Güler'in unutulmayan kareleri

Ara Güler vefat etti! Ara Güler'in unutulmayan kareleri

Böyle vicdansızlık görülmedi!

Böyle vicdansızlık görülmedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.