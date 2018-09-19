HABER

Van'da 48 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 13:54 | Son Güncelleme

VAN'ın İpekyolu ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 48 kaçak yakalandı.

Van'da 48 kaçak yakalandı

VAN, (DHA)- VAN'ın İpekyolu ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 48 kaçak yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.
İpekyolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri 18 Eylül günü, Karşıyaka Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 25'i Afganistan, 23'ü Pakistan uyruklu, toplam 48 kaçak yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Van'da 48 kaçak yakalandıVan'da 48 kaçak yakalandıVan'da 48 kaçak yakalandıVan'da 48 kaçak yakalandı

PARTNER İlişkinizin sağlıksız olduğunu gösteren 8 işaret! İlişkinizin sağlıksız olduğunu gösteren 8 işaret!
'Ponzi Arzu'nun 1050 yıl hapsi isteniyor'Ponzi Arzu'nun 1050 yıl hapsi isteniyor
Kağızman'da Sedanur'u arama çalışmaları ve şüphelinin sorgusu sürüyor (2)Kağızman'da Sedanur'u arama çalışmaları ve şüphelinin sorgusu sürüyor (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düğün gecesi çekilen videoları olay olmuştu! 'Utancımdan konuşamıyordum'

Düğün gecesi çekilen videoları olay olmuştu! 'Utancımdan konuşamıyordum'

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

'Ponzi Arzu'nun 1050 yıl hapsi isteniyor

'Ponzi Arzu'nun 1050 yıl hapsi isteniyor

Ankara'da cinsel içerikli ürün operasyonu: Sosyal medyada fotoğraf bulup kargolara koymuşlar

Ankara'da cinsel içerikli ürün operasyonu: Sosyal medyada fotoğraf bulup kargolara koymuşlar

Kayıp Sedanur'da önemli gelişme: Gözaltına alındı, samanlık didik didik aranıyor

Kayıp Sedanur'da önemli gelişme: Gözaltına alındı, samanlık didik didik aranıyor

Erkek olmak için 5 bin dolar arıyor: Evlenip yuva kurmak istiyorum!

Erkek olmak için 5 bin dolar arıyor: Evlenip yuva kurmak istiyorum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.