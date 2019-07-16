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Van'da 4,8 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 13:10 | Son Güncelleme

VAN'da polis ve jandarmanın geçmiş yıllardan bu yana ele geçirdiği ve mahkeme süreci biten 4 ton 828 kilo uyuşturucu, 1100 derecelik fırınlarda yakılarak imha edildi.

Van'da 4,8 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da polis ve jandarmanın geçmiş yıllardan bu yana ele geçirdiği ve mahkeme süreci biten 4 ton 828 kilo uyuşturucu, 1100 derecelik fırınlarda yakılarak imha edildi.
Van Cumhuriyet Savcığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda geçmiş yıllardan bu yana ele geçirilen ve mahkemesi biten 4 ton 828 kilo eroin, esrar, metamfetamin ve afyon sakızının imhasına karar verdi. Van ve ilçelerinde ele geçirilen 4 ton 828 kilo uyuşturucu, bugün geniş güvenlik önlemleri altında Edremit ilçesindeki çimento fabrikasına getirildi. Torbalar dolusu uyuşturucu, vinç yardımıyla çimento fabrikasının ikinci katında bulunan sıcaklığı 1100 derece olan fırına atılarak imha edildi.
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Van'da 4,8 ton uyuşturucu yakılarak imha edildiVan'da 4,8 ton uyuşturucu yakılarak imha edildiVan'da 4,8 ton uyuşturucu yakılarak imha edildiVan'da 4,8 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi

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