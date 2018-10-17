Van'da 49 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'da polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste yaptığı aramada, 49 kilo 925 gram eroin ele geçirildi. Minibüs sürücüsü M.P. gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İpekyolu ilçesi, Vali Mithat Bey Mahallesi Kışla Yolu üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Ekipler uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri minibüste uyuşturucu madde arama köpeği 'Alfa' ile detaylı arama yaptı. Yapılan aramalarda minibüsün farklı yerlerine zulalanmış 99 paket halinde 49 kilo 925 gram eroin ele geçirildi. Minibüs sürücüsü M.P. gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.
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