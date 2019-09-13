HABER

Van'da 5 bin kişiye aşure dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 17:04 | Son Güncelleme

VAN'da, Büyükşehir Belediyesi ile Emniyet Müdürlüğü'nce Muharrem ayı ve aşure günü nedeniyle yaklaşık 5 bin kişiye aşure ikram edildi.

Van'da 5 bin kişiye aşure dağıtıldı

Safa ATMACA/VAN, (DHA)- VAN'da, Büyükşehir Belediyesi ile Emniyet Müdürlüğü'nce Muharrem ayı ve aşure günü nedeniyle yaklaşık 5 bin kişiye aşure ikram edildi.
Van Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü'nce Muharrem ayı dolayısıyla Yukarı Nurşin Camii avlusunda cuma namazı sonrası 5 bin kişiye aşure dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı aşevinde hazırlanan aşure, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdullahat Arvas ve Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit tarafından halka ikram edildi.
Aşure ikramı sonrası açıklamada bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Muharrem ayı dolaysıyla vatandaşımıza cuma namazı çıkışı aşure ikram ettik. Allah kabul etsin. Bu vesileyle ülkemiz ve İslam alemi ile tüm dünyada barış ve huzurun hakim olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızın Muharrem ayını tebrik ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Van'da 5 bin kişiye aşure dağıtıldıVan'da 5 bin kişiye aşure dağıtıldı

PARTNER Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş! Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş!
İkiz bebeklere hamile olan kadını öldüren erkek arkadaşı tutuklandıİkiz bebeklere hamile olan kadını öldüren erkek arkadaşı tutuklandı
Avrupa Hareketlilik Haftası İnegöl’de hareketli geçecekAvrupa Hareketlilik Haftası İnegöl’de hareketli geçecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Bakan Soylu 'Diyarbakır Annelerini' ziyaret etti!

'Dün senin kızın gibi bir kızı getirdik...'

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Milli sporcu Berke Şahin işlediği cinayetten yeni görüntüler

Milli sporcunun işlediği cinayetten yeni görüntüler

Son dakika! TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza

İstanbul'da trafiği kilitleyen zincirleme kaza!

Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısının detayları ortaya çıktı

Diyarbakır'daki hain saldırının detaylar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.