Van'da 5 kilo 178 gram metamfetamin ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 5 kilo 178 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücüsü gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada, aracın bagajında, spor çantada 5 paket halinde toplam 5 kilo 178 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile sürücüsü F.T. gözaltına alındı.
FOTOĞRAFLI
Recep Akdağ'ın oğlu Muhammed Akdağ, Kocaeli'de 'Kayı düğünü' ile evlendi!
Küçük çocuğu çikolata ile kandırmaya çalışan sapığı linçten polis kurtardı
Kocası tarafından sevgilisiyle yakalanan kadın sevgilisini böyle korudu
Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt
İran güçleri Erbil'de kampa saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
Karnından çıktı! 25 kilo ağırlığında...
CHP'de deprem! Hep birlikte istifa ettiler
Ayşegül'den günlerdir haber yok! 'Güle oynaya gitti'
80 bin kişi alınacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum