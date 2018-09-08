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Van'da 5 kilo 178 gram metamfetamin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2018 18:25 | Son Güncelleme

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 5 kilo 178 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücüsü gözaltına alındı.

Van'da 5 kilo 178 gram metamfetamin ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, 5 kilo 178 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücüsü gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada, aracın bagajında, spor çantada 5 paket halinde toplam 5 kilo 178 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile sürücüsü F.T. gözaltına alındı.

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Van'da 5 kilo 178 gram metamfetamin ele geçirildiVan'da 5 kilo 178 gram metamfetamin ele geçirildiVan'da 5 kilo 178 gram metamfetamin ele geçirildi

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