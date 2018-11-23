Van'da 5 kişilik araçta 17 kişi yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde, 5 kişi taşıma kapasiteli araçta 16'sı düzensiz göçmen 17 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alpaslan Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Erciş kara yolunda gerçekleştirdiği önleyici hizmet devriyesi sırasında 5 kişi taşıma kapasiteli bir aracı durdurdu.

Kontrollerde, araçtaki Afganistan uyruklu 16 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Sürücü gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

