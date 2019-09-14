Van’da 5 terörist etkisiz hale getirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda Gevaş ilçesi Töreli Mahallesi Azapşer bölgesinde 5 bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubunun etkisiz hale getirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla 13 Eylül 2019 günü Gevaş ilçesi Töreli Mahallesi Azapşer bölgesinde ‘Kıran-Şehit Güvenlik Korucusu Osman Efe Operasyonu’ başlatıldığı belirtilerek, “Söz konusu operasyon kapsamında 5 terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon bölgesinde yapılan arazi aramasında tespit edilen çok sayıda EYP düzeneği ve patlayıcı madde yerinde imha edilmiş olup, terör örgütü mensuplarının kullanmış olduğu sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

