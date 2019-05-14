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Van'da 500 kilo kaçak avlanan inci kefali ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 12:55 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri, avlanma yasağı bulunan inci kefalini koruma çalışmaları kapsamında yaptıkları operasyonda, kaçak avlanan 500 kilo inci kefali ve 300 metre uzunluğunda manyat ağı ele geçirdi.  Van Gölü'nün endemik türü olan ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefali için jandarma ekipleri, çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Van'da 500 kilo kaçak avlanan inci kefali ele geçirildi

VAN,(DHA) - VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri, avlanma yasağı bulunan inci kefalini koruma çalışmaları kapsamında yaptıkları operasyonda, kaçak avlanan 500 kilo inci kefali ve 300 metre uzunluğunda manyat ağı ele geçirdi.
Van Gölü'nün endemik türü olan ve 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefali için jandarma ekipleri, çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri karadan, havadan ve gölden aldığı tedbirlerle kaçak avlanmanın önüne geçmeye çalışıyor. Erçiş İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ve Bot Tim Komutanlığı ekipleri dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kasımbağı ve Çelebibağı bölgesinde operasyon yaptı. Operasyonda kaçak olarak avlanmış 500 kilo inci kefali ile 300 metre uzunluğunda manyat ağı ele geçirildi. Kaçak avlanan balık ve ağlar İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edilirken, kaçak avlanma yapan 2 kişiye 6 bin 540 lira idari para cezası uygulandı.

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Van'da 500 kilo kaçak avlanan inci kefali ele geçirildiVan'da 500 kilo kaçak avlanan inci kefali ele geçirildiVan'da 500 kilo kaçak avlanan inci kefali ele geçirildi

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