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Van'da 51 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 09:51 | Son Güncelleme

Van'da 51 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 51 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında, İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi Sarısu mevkisinde yaya grubu durdurdu.

Kontrollerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 51 Afganistan ve Pakistan uyruklu yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenlere yiyecek ve içecek ikram edildi.

Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Başkale düzensiz göçmen Van

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