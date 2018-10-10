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Van'da 51 kilo 420 gram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 09:26 | Son Güncelleme

Edremit ilçesinde park halindeki kamyonette 51 kilo 420 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Van'ın Edremit ilçesinde bir araçta 51 kilo 420 gram eroin bulundu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler ihbar üzerine Kavurma Mahallesi TOKİ sitelerinde park halindeki kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeği "Zeyna"nın da kullanıldığı aramada, aracın bagajında 100 paket halinde 51 kilo 420 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili O.H. ve H.İ. "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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uyuşturucu operasyonu Van

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