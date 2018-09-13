Van'da 52 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde 14 yolcu kapasiteli minibüste 52 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gedikbulak Mahallesi'nde şüphe üzerine R.D. yönetimindeki 14 yolcu kapasiteli 04 D 8726 plakalı minibüsü durdurdu.
Minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 52 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.
Sürücü R.D. gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Öte yandan, Van'da dün yakalanan 244 düzensiz göçmen emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti. Gözaltına alınan Ü.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
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