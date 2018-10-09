Van'da 52 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde bir tırda 52 kilo 90 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Van-Gevaş karayolunda şüphe üzerine M.A. yönetimindeki 73 AAC 487 plakalı tırı durdurarak arama yaptı.

Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, aracın tabanına gizlenmiş 102 paket halinde 52 kilo 90 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü M.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlarından tutuklandı.

