HABER

Van'da 53 bin öğrenciye her gün sıcak yemek veriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 14:01 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Milli Eğitim Bakanlığı olarak Van'da pilot bir çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. 12 öğretmenevimiz, 340 okulumuzda 53 bin civarında öğrencimize her gün sıcak yemek veriyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak Van'da pilot bir çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. 12 öğretmenevimiz, 340 okulumuzda 53 bin civarında öğrencimize her gün sıcak yemek veriyor." dedi.

Bakan Selçuk, Van programı kapsamında İpekyolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Okulda bulunan müze, atölye ve müzik sınıfını gezen Selçuk, okulun yemekhanesinde öğrencilere yemek dağıttı.

Selçuk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle taşımalı eğitim gören öğrencilerin sıcak yemek yemelerini önemsediklerini söyledi.

Öğrencilerin gözündeki mutluluğu, pırıltıyı görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuk, şunları belirtti:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak Van'da pilot bir çalışmayı başlatmış bulunuyoruz. 12 öğretmenevimiz, 340 okulumuzda 53 bin civarında öğrencimize her gün sıcak yemek veriyor. Yemeklerimizin kalitesi, niteliği konusunda çok hassas davranıyoruz. Bu projenin bütün Türkiye'ye yayılması konusunda da bazı çalışmaları sürdürüyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizin öğle yemeklerini okulda yemelerinin giderek kapsamı genişleyen bir çalışmaya doğru dönüşeceğini düşünüyoruz. Burada sadece yemek dağıtılmayacak, aynı zamanda sevgi ve bir paylaşma hissi dağılıyor. Bu bakımdan çalışmayı yürüten tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Bakan Selçuk, ardından Valiliği ziyaret etti.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve vali yardımcıları tarafından karşılanan Selçuk, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Selçuk, burada yaptığı konuşmada da Van'ın eğitim konusundaki meselelerini masaya yatırmak üzere kente geldiğini söyledi.

Yaptıkları birtakım hayırlardan dolayı hayırseverlere teşekkür etme fırsatı bulduklarını sözlerine ekleyen Selçuk, "Bugüne kadar birçok il ziyaretinde bulundum. Diğer bütün illerde olduğu gibi Van'da da meseleleri yerinde görüp, akabinde çözüm yolları geliştirme, ortak karar alma imkanı bulduğumuzu söyleyebilirim." diye konuştu.

Bakan Selçuk, daha sonra Valilikte düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

İznik'te muhteşem keşif! Çiftçi bulduİznik'te muhteşem keşif! Çiftçi buldu
Sondaj gemisi 'Yavuz' Mersin'deSondaj gemisi 'Yavuz' Mersin'de
Bombalı saldırıda oğlunu kaybetmişti, HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyaretinde bulunduBombalı saldırıda oğlunu kaybetmişti, HDP önünde eylem yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Van Van Valiliği

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Herkes oraya akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Herkes oraya akın etti! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe -3 harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe -3 harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

'Pejmürde' polemiğinin ardından Bakan Soylu ve İBB Başkanı İmamoğlu ilk kez buluştu

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

İSMEK öğretmen alım ihalesi iptal edildi

İSMEK öğretmen alım ihalesi iptal edildi

İHA ve SİHA korkusu teröristlere 'kafes' yaptırdı

Teröristler korkudan bunu yaptı

Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin kanında 7 farklı ilaç bulundu

Doktorun evinde ölü bulunmuştu! Tam 7 farklı...

Firari emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Firari emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.