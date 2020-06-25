Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem

Depremde can kaybı olmadı.Van'ın Özalp ilçesinde saat 13.03'te meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre birkaç evde hafif hasar oluştu. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, merkez üssü Van'ın Özalp ilçesi olan 5.4 büyüklüğündeki ve 6,96 kilometre derinliğindeki deprem çevre illerde de hissedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme ilişkin olarak Twitter üzerinden "Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var" açıklamasında bulundu.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez depremin ardından yaptığı açıklamada,

"Özalp merkez ve köylerinde yaptığımız taramalarda bir köyümüzde bir evin kısmen yıkıldığını, bunun dışında herhangi bir can ve kal kaybı olmadığını ama bazı köylerde hasar gören evlerin olduğunun ilk bilgilerini aldık.

Ekiplerimiz sahaya doğru hareket ettiler. Hasar tespit çalışmalarına başlandı” dedi. Depremin ardından bölgeye, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleriyle Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.