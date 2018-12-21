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Van'da 55 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 11:17 | Son Güncelleme

VAN'da polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette, 55 kilo 328 gram eroin ele geçirildi.

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette, 55 kilo 328 gram eroin ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi Terzioğlu Caddesi üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri kamyoneti durdurararak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan detaylı aramada, kamyonet içerisinde bulunan 2 valiz içerisine zulalanmış 121 paket halinde 55 kilo 328 gram eroin ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

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