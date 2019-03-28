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Van'da 56 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 11:26 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ve Muradiye ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 56 kaçak yakalandı.

Van'da 56 kaçak yakalandı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ve Muradiye ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 56 kaçak yakalandı.
Başkale ilçesinde, Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Başkale- Van karayolunda denetim yaparken, Albayrak Mahallesi'nde kalabalık bir grubun yürüdüğünü fark etti. Bölgeye giden ekipler, yaptıkları kimlik kontrolünde gruptakilerin, yurda yasa dışı yollarla giren kaçaklar olduğunu belirledi. Gözaltına alınan 39'u Afganistan, 11'i Pakistan uyruklu, toplam 50 kaçak, jandarma karakoluna götürüldü. Kaçaklara, burada yiyecek ikramı yapıldı.
Muradiye ilçesi Ünseli Mahallesi yakınlarında, Van- Erciş karayolunda yapılan yol kontrollerinde ise şüphe üzerine durdurulan takside kimlik kontrolü yapıldı. Araçta bulunan 6 kişinin Afganistan uyruklu oldukları, yurda kaçak olarak girdikleri tespit edildi. Kaçaklar, jandarma komutanlığına götürüldü.
Her iki olayda yakalanan 56 kaçak, sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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