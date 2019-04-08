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Van'da 58 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 10:37 | Son Güncelleme

Van'da 58 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da yurda yasa dışı yollardan giren 58 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erciş-Van kara yolunda devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonette yapılan aramada yurda yasa dışı yollardan giren 57 Afganistan ve bir Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kamyonet sürücüsü M.Ş.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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düzensiz göçmen Van

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