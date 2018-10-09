HABER

Van'da 58 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 09:54 | Son Güncelleme

VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Gevaş ve İpekyolu ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı.  Polis ekipleri, aldığı ihbar üzerine İpekyolu ve Gevaş ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Van'da 58 kaçak göçmen yakalandı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Gevaş ve İpekyolu ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı.
Polis ekipleri, aldığı ihbar üzerine İpekyolu ve Gevaş ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Metruk evlere yapılan baskınlarda Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, polis ekipleri tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Van'da 58 kaçak göçmen yakalandı

PARTNERVahşi doğanın acımasız yüzü! 20 dakika uğraştıVahşi doğanın acımasız yüzü! 20 dakika uğraştı
Atlantik kıyısındaki dünyanın en yüksek camisiAtlantik kıyısındaki dünyanın en yüksek camisi
Aydın'da kaza: 3 genç hayatını kaybetti, 2 genç yaralıAydın'da kaza: 3 genç hayatını kaybetti, 2 genç yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atlantik kıyısındaki dünyanın en yüksek camisi

Atlantik kıyısındaki dünyanın en yüksek camisi

18. yüzyıldan kalma gelenek: İnsan Kulesi Yarışması

18. yüzyıldan kalma gelenek: İnsan Kulesi Yarışması

Diyarbakır'da 34 bin metrekarelik Temapark hizmete açıldı

Diyarbakır'da 34 bin metrekarelik Temapark hizmete açıldı

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Antalya'da kan donduran görüntü! Facia

Kalıpların dışında bir mimarlık pratiği: Düzce Umut Atölyesi

Kalıpların dışında bir mimarlık pratiği: Düzce Umut Atölyesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.