HABER

Van’da 6 ayrı yakalamada 799 kilo eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 09:20 | Son Güncelleme

Van’da 2019 yılında 6 ayrı yakalamada 799 kilo eroin ele geçirilirken, olaylarla ilgili 28 şüpheli gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 2019 yılında 6 ayrı yakalamada 799 kilogram eroin, 100 kilogram toz esrar, 1 kilo 130 gram metamfetamin ve 50 kilo 640 gram asitanhidrit maddesi ele geçirildiği belirtildi.

Van’da 6 ayrı yakalamada 799 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 2019 yılında 6 ayrı yakalamada 799 kilo eroin ele geçirilirken, olaylarla ilgili 28 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 2019 yılında 6 ayrı yakalamada 799 kilogram eroin, 100 kilogram toz esrar, 1 kilo 130 gram metamfetamin ve 50 kilo 640 gram asitanhidrit maddesi ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si serbest bırakılırken 6’sının tutuklandığı ifade edilen açıklamada, “6 ayrı yakalamada ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ olaylarına iştirak ettikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 3 Aralık 2019 günü Van merkezinde 12, Başkale ilçesinde 2, Saray ilçesinde 8, Özalp ilçesinde 3, İstanbul’da 1, Diyarbakır’da 1 ve Kocaeli’de 1 olmak üzere 4 ilde 28 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin iş yeri, ikamet ve üst aramalarında; 155 bin 750 TL para, 12 bin 500 USD, 31 milyon İran Tümeni, 47 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 22 adet av tüfeği fişeği, 2 adet kriptolu telefon, 9 bin paket kaçak sigara ele geçirilmiştir” denildi.

PARTNERO işten aldığı maaşı açıkladıO işten aldığı maaşı açıkladı
Kütahya'da kazı: 2 ölü, 3 yaralıKütahya'da kazı: 2 ölü, 3 yaralı
Bursa’da AVM’de yangınBursa’da AVM’de yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Evinin önünde bıçaklandı! Acı haber geldi

Evinin önünde bıçaklandı! Acı haber geldi

Tek seferde imzalanan en büyük donanma anlaşması!

Tek seferde imzalanan en büyük donanma anlaşması!

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

Anadol marka aracına 40 yıldır gözü gibi bakıyor

Anadol marka aracına 40 yıldır gözü gibi bakıyor

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Camide akıllara durgunluk veren olay! Önce namaz kıldı, sonra imamın cep telefonunu çaldı

Camide akıllara durgunluk veren olay! Önce namaz kıldı, sonra...

Adana'da akılalmaz olay! Kahvaltıyı beğenmeyince annesini rehin aldı

Akılalmaz olay! Kahvaltıyı beğenmeyince annesini rehin aldı

Kütahya'da feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Acı haberi MSB duyurdu: Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

Van'dan acı haber geldi... 1 asker şehit

İnfaz koruma memuru uyuşturucu ile yakalandı

İnfaz koruma memuru uyuşturucu ile yakalandı

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.