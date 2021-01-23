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Van’da 6 farklı dosyadan aranan ve hakkında 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapisle cezası olan şahıs yakalandı

23.01.2021 13:20 | Son Güncelleme:
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Van’da 2 yıldır firari olan, 6 farklı dosyadan aranan ve hakkında 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce oluşturulan özel ekibin bin yaptığı çalışmalar neticesinde; “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma” (2 Dosya), “Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Nitelikli Konut Dokunulmazlığının İhlali”, “Mala Zarar Verme”, suçlarından 6 farklı dosyadan aranması olmak üzere toplam 27 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ve geçtiğimiz 2 yıllık sürede firari olan N.İ.

Van’da 2 yıldır firari olan, 6 farklı dosyadan aranan ve hakkında 27 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce oluşturulan özel ekibin bin yaptığı çalışmalar neticesinde; “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma” (2 Dosya), “Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Nitelikli Konut Dokunulmazlığının İhlali”, “Mala Zarar Verme”, suçlarından 6 farklı dosyadan aranması olmak üzere toplam 27 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ve geçtiğimiz 2 yıllık sürede firari olan N.İ. isimli şahıs yapılan uzun ve nitelikli çalışmalar sonucunda şahsın kullanmış olduğu araç tespit edilerek takibe alınmış ve ilimiz sınırları içinde düzenlenen operasyonla şahıs yakalanarak gözaltına alındı. N.İ, adli mercilerdeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi” denildi.

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