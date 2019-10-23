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Van'da 6 kişilik ailenin evi yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 14:09 | Son Güncelleme

VAN'ın Gürpınar ilçesinde 6 kişilik Kimran ailesinin yaşadığı tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Tuncay AVCI/ GÜRPINAR (Van), (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesinde 6 kişilik Kimran ailesinin yaşadığı tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Gürpınar ilçesi Hacıköy Mahallesi'nde saat 10:00 sıralarında Ali Kimran'a ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, 3 saatlik çalışma ile yangın söndürüldü. Yangında tek katlı ev kullanılmaz hale gelirken, aile yetkililerden yardım istedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ise çalışma başlatıldı.

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