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Van’da 6 organizatör tutuklandı

24.10.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 6 organizatör tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van’da 6 organizatör tutuklandı

Van’da göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 6 organizatör tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 17 - 23 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan 8 ayrı operasyonda; 17 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 6 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 2 araca ise el konulmuştur” denildi.

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