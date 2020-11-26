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Van’da 650 kişiye 2 milyon lira ceza

26.11.2020 13:07 | Son Güncelleme:
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Van’da 650 kişiye 2 milyon lira ceza

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 650 kişiye 2 milyon 47 bin 500 TL para cezası uygulandı.Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 Ekim ile 26 Kasım 2020 tarihleri arasında toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 650 kişiye 2 milyon 47 bin 500 TL para cezası uygulandı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 Ekim ile 26 Kasım 2020 tarihleri arasında toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 238 sürücü ve 412 yolcu olmak üzere toplam 650 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine muhalefet etmekten toplam 2 milyon 47 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.
Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili denetimlerin hava destekli devam edeceği belirtildi.

Van’da 650 kişiye 2 milyon lira ceza

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