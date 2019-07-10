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Van'da 680 paket kaçak sigara ele geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 11:58 | Son Güncelleme

VAN'da, şüphe üzerine yolda yürüyen 3 kişinin ellerindeki poşetleri kontrol eden polis ekipleri, 680 paket kaçak sigara ile 104 bin 800 TL para ele geçirdi.

Van'da 680 paket kaçak sigara ele geçirdi

VAN, (DHA)- VAN'da, şüphe üzerine yolda yürüyen 3 kişinin ellerindeki poşetleri kontrol eden polis ekipleri, 680 paket kaçak sigara ile 104 bin 800 TL para ele geçirdi.
İpekyolu ilçesindeki Vali Mithat Bey Mahallesi'nde devriye görevi yapan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ellerinde poşetle yürüyen 3 kişiden şüphelendi. Polis ekipleri F.Ş., E.A., ve N.K.'yi durdurup arama yaptı. Yapılan aramada, poşetlerde 680 paket kaçak sigara ile 104 bin 800 TL para ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında, '5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek' suçundan işlem yapıldı.

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