HABER

Van'da 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 09:35 | Son Güncelleme

Gürpınar ilçesinde 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Van'ın Gürpınar ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan otomobilde 71 kilo 260 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine Müslüm E. yönetimindeki 47 AS 584 plakalı otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Bozo"nun da kullanıldığı aramada otomobilin koltuklarının içine gizlenmiş 140 paket halinde 71 kilo 260 gram eroin bulundu.

Sürücü ile otomobildeki Şevki E. ve Şükran E. gözaltına alındı.

Caretta carettalar, turistlerle yüzdü Caretta carettalar, turistlerle yüzdü
CHP’li İnce’ye Mardin’de tepkiler büyüyorCHP’li İnce’ye Mardin’de tepkiler büyüyor
Okul alışverişinde bu yıl da ne lazımsa CarrefourSAOkul alışverişinde bu yıl da ne lazımsa CarrefourSA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eroin Koltuk otomobil uyuşturucu operasyonu Van

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

İstanbul'da çarşaflı saldırgan dehşeti! Sokak kan gölüne döndü!

İstanbul'da çarşaflı saldırgan dehşeti! Sokak kan gölüne döndü!

Memur zammı belli oldu

Memur zammı belli oldu

Leyla Tanlar'ın paylaşımına tepki: Derhal bunu sil

Leyla Tanlar'ın paylaşımına tepki: Derhal bunu sil

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

Kırmızı ışıkta bekleyen 11 aracı biçti! Hatay'da can pazarı!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildi

Yalova'da uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

Polis mahalleyi tuttu! Dev operasyon

Şüpheli ölüm! Evde bulundu

Haber alınamayınca polisi aradılar! Evde ölü bulundu

Uyuşturucu tacirleri 'Bozo'ya takıldı

Polis durdurdu 'Bozo' buldu

Son dakika Antalya'da deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Avcılar E-5’te zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Avcılar'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.