Van'da 72 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 72 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bebleşin ve Güzeldere Jandarma Karakol Komutanlığınca oluşturulan kontrol noktalarından yaya geçmeye çalışan iki grubu durdurdu.
Kontrollerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 4'ü bayan, 2'si çocuk 72 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Macron, işsiz olduğunu söyleyen genci böyle azarladı!
‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'
Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimden sonra herkes Suriye’yi terk etsin
Mahalleliden 'fuhuş' eylemi
ABD'de bomba iddia! Trump ipini çekmeye hazırlanıyor
Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e turist akını!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum