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Van'da 72 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 09:40 | Son Güncelleme

Van'da 72 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 72 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bebleşin ve Güzeldere Jandarma Karakol Komutanlığınca oluşturulan kontrol noktalarından yaya geçmeye çalışan iki grubu durdurdu.

Kontrollerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 4'ü bayan, 2'si çocuk 72 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.

Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Başkale düzensiz göçmen Van

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