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Van'da 732 gram eroin, 16 gram esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 11:18 | Son Güncelleme

VAN'da düzenlenen uyuşturucu opersyonlarında 732 gram eroin ile 16 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da 732 gram eroin, 16 gram esrar ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN'da düzenlenen uyuşturucu opersyonlarında 732 gram eroin ile 16 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis Karayolu'nun Balaban mevkiinde yol kontrolleri yaptı. Denetimde durdurulan takside seyahat eden şüpheli yolcunun üst araması yapıldı. Aramada şüphelinin üzerinde 330 gram eroin ile 16 gram esrar ele geçirildi.
Başkale ilçesine bağlı Bölekli Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda ise, 402 gram eroin ele geçirildi. Her iki olaya ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.

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Van'da 732 gram eroin, 16 gram esrar ele geçirildiVan'da 732 gram eroin, 16 gram esrar ele geçirildi

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