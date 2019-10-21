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Van'da 740 kişiye evde sağlık hizmeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 15:56 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi'nin yatalak, engelli ve yaşlılara yönelik verdiği evde bakım hizmetinden 740 kişi faydalanıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin yatalak, engelli ve yaşlılara yönelik verdiği evde bakım hizmetinden 740 kişi faydalanıyor.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı engelli, yaşlı ve yatalak durumda olan vatandaşların ücretsiz muayeneleri ile rutin sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor. Evleri temizlenen, bulaşıkları yıkanan, öz bakımı gerçekleştirilen ve ev ihtiyaçları karşılanan hastalara aynı zamanda tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Hastanede müdahale gerektiren bir durum söz konusu olduğunda ise hasta, hastaneye götürülüyor. 1 doktor, 3 hemşire 5 acil tıp teknisyeni, 1 yaşlı bakım teknikeri, 1 sosyal hizmet uzmanı, 1 sosyolog, 2 ambulans ve 3 ambulans şoförünün görev yaptığı evde bakım hizmeti, hasta ve hasta yakınlarını memnun ediyor.
Sağlık ekipleri, geçirdiği siroz hastalığı nedeniyle yatalak olan 6 çocuk babası Mehmet Ali Olgun'u (74), evinde ziyaret ederek gerekli tedavileri yaptı. Ekipler tarafından pansumanları yapılıp sondası değiştirilen Olgun'un kızı Selma Olgun, yapılan sağlık hizmetten memnun kaldıklarını belirtti.
HİZMETTEN MEMNUNUZ
Olgun, Daha önce babamın tedavisi ve pansumanları için hastaneye gidiyorduk. Şimdi Büyükşehir Belediyesi ekipleri buraya gelerek, babamın tedavisini yapıyorlar. Bize gerekli bilgileri verip gidiyorlar. Bu çalışmadan biz çok memnunuz. Van Büyükşehir Belediyesi ile Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Emin Bilmez'e çok teşekkür ederim dedi.

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