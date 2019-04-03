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Van'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 10:18 | Son Güncelleme

Van'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 75 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Filiz Sokağı'ndaki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 75 Afganistan uyruklu yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen H.Ş, V.Ş. ve H.Ş. savcılıkça serbest bırakıldı.

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