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Van'da 75 kilogram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 09:26 | Son Güncelleme

Van'da 75 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 75 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığından görevlendirilen özel ekip ile İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, İran üzerinden uyuşturucu getirileceği bilgisi alındı.

Bunun üzerine, ilçeye bağlı Yukarı Dikmen Mahallesi'nde operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, 75 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
eroin Jandarma uyuşturucu Van

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