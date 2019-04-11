Van'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı" açıldı.

Ortadoğu Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuara, 150 firma ve 300 marka katıldı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Van'ın küçükbaş hayvancılıkta Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyledi.

Bilmez, şöyle konuştu:

"Bu potansiyeldeki bir ilde bugünkü tarım aletleri ve teknoloji olmamasına rağmen 1970'lerde 7,5 milyon küçükbaş hayvan olan bir kentte, 3 milyon bir hayvanın olması bizim için ciddi bir eksiklik. Kentimiz sürekli göç alan ve büyüyen bir kent. Maalesef aldığımız göçler de kentimize sosyal ve ekonomik alanda katkı sunan değil, tam tersine bu umutla gelmiş kentten bir şey bekleyen yoksul diyebileceğimiz kesimi oluşmaktadır. Bu kentte hep birlikte bir şeyler üretmek durumundayız. İşsizlik var. İnsanlara iş ve aş sunmamız gerek. İnsanların iş ve aş bulamadıkları bu kente bir süre sonra çevreden bu kente gelmiş insanlar buradan kaçmak zorunda kalır."

Fuarların daha önce çadırlarda düzenlendiğine dikkati çeken Bilmez, "Van'da en modern kentlerde bulunan fuar merkezleri ile yarışabilecek bir fuar alanımız var. Kentimizin ekonomisine olumlu katkı sunacak sürekli fuarlar düzenlememiz lazım. Hem fuarları hem de festivalleri sosyal ve ekonomik hayatına katkı sunacak her türlü girişimlerin yanındayız." dedi.