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Van'da "9. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 19:00 | Son Güncelleme

Valisi Mehmet Emin Bilmez: - "Van'da en modern kentlerde bulunan fuar merkezleri ile yarışabilecek bir fuar alanımız var. Kentimizin ekonomisine olumlu katkı sunacak sürekli fuarlar düzenlememiz lazım"

Van'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı" açıldı.

Ortadoğu Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuara, 150 firma ve 300 marka katıldı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Van'ın küçükbaş hayvancılıkta Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyledi.

Bilmez, şöyle konuştu:

"Bu potansiyeldeki bir ilde bugünkü tarım aletleri ve teknoloji olmamasına rağmen 1970'lerde 7,5 milyon küçükbaş hayvan olan bir kentte, 3 milyon bir hayvanın olması bizim için ciddi bir eksiklik. Kentimiz sürekli göç alan ve büyüyen bir kent. Maalesef aldığımız göçler de kentimize sosyal ve ekonomik alanda katkı sunan değil, tam tersine bu umutla gelmiş kentten bir şey bekleyen yoksul diyebileceğimiz kesimi oluşmaktadır. Bu kentte hep birlikte bir şeyler üretmek durumundayız. İşsizlik var. İnsanlara iş ve aş sunmamız gerek. İnsanların iş ve aş bulamadıkları bu kente bir süre sonra çevreden bu kente gelmiş insanlar buradan kaçmak zorunda kalır."

Fuarların daha önce çadırlarda düzenlendiğine dikkati çeken Bilmez, "Van'da en modern kentlerde bulunan fuar merkezleri ile yarışabilecek bir fuar alanımız var. Kentimizin ekonomisine olumlu katkı sunacak sürekli fuarlar düzenlememiz lazım. Hem fuarları hem de festivalleri sosyal ve ekonomik hayatına katkı sunacak her türlü girişimlerin yanındayız." dedi.

Bilmez, Van'da yatırım yapacak olan iş adamlarına sahip çıkılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Van Ticaret Borası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer de fuarların üretici ile tüketicileri bir araya getiren alanlar olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılığın ülkenin zenginleşmesine de katkı sağladığını vurgulayan Süer, "Van, 2 milyon 700 bin küçükbaş hayvan varlığı ile ülkemizde birinci sıradadır. Ancak ne yazık ki bu potansiyelden dilediğimiz gibi faydalanamıyoruz." ifadesini kullandı.

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler de fuar da 150 firma ve 300 markanın yer aldığını dile getirdi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Bilmez ve beraberindekiler fuar alanını gezdi.

Fuara, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ve kurum amirleri de katıldı.

Tarım ve hayvancılık ürünlerinin yer aldığı fuar, 14 Nisan'a kadar açık kalacak.

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açılış Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı Van Van Valisi Mehmet Emin Bilmez

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