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Van’da acı bekleyiş dördüncü gününde

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 13:03 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda akıntıya kapılarak kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç’ü arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.Gürpınar ilçesine bağlı Aşağı Kaymaz Mahallesi’nde 4 gün önce arkadaşlarıyla birlikte Dönmeç Çayı’na balık tutmaya giden Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Murat Gündüç, dengesini kaybedip suya düşmüştü.

Van’ın Gürpınar ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda akıntıya kapılarak kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç’ü arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.
Gürpınar ilçesine bağlı Aşağı Kaymaz Mahallesi’nde 4 gün önce arkadaşlarıyla birlikte Dönmeç Çayı’na balık tutmaya giden Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Murat Gündüç, dengesini kaybedip suya düşmüştü. Akıntıya kapılarak gözden kaybolan 17 yaşındaki Murat Gündüç’ü arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor. Polis ve jandarma ekipleri suda, AFAD ekipleri ve köylüler de çayın kenarında arama yapıyor. Bugün Ankara’da gelen 10 kişilik jandarma arama kurtarma ekibi, İl Jandarma Komutanlığına bağlı sualtı ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri çayda arama çalışması yapıyor.

“Perişan haldeyiz”
İHA muhabirine konuşan Murat Gündüç’ün dayısı Niyazi Şeber, arama çalışmaları için Ankara’dan özel bir ekibin geldiğini belirtti. Artık dayanamadıklarını ve bir umutla beklediklerini ifade eden Şeber, “Acımız büyük, dayanamıyoruz artık. Babası bir yandan annesi bir yandan perişan bir haldeyiz. Arama kurtarma ekipleri de suya giremiyor. Dallara tutunarak ilerleyebiliyorlar. Bu durum arama ekipleri için de çok sıkıntılıdır” dedi.
Yeğeninin arkadaşlarıyla pikniğe gittiğini ve ayağının kayması sonucu dereye düştüğünü dile getiren dayılarından Bülent Şeber ise çalışmaların hız kazandığını ve bir umutla beklediklerini kaydetti.
Ekiplerin arama çalışmalarından henüz bir sonuç alınamadı.

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