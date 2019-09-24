Van'da açılan ücretsiz kurslar sayesinde 150 öğrenci üniversiteli oldu

VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı ücretsiz kurslara katılan öğrencilerden 150’si, çeşitli üniversitelerin spor bölümlerine yerleşti.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) hazırlık kurslarına bu yıl katılım yoğun oldu. Nisan ayı itibariyle 185 öğrencinin kayıt yaptırdığı kurslara gelen gençler, 6 ay süren eğitime tabi tutuldu. Ücretsiz olan kurslarda 8 uzman eğitmen gözetiminde kapalı ve açık alanda düzenli olarak antrenman yapan gençler, yoğun çalışma temposunun ardından emeklerinin meyvelerini aldı. Kursiyerlerden 150’si, başta Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olmak üzere, Türkiye'deki çeşitli üniversitelerin spor bölümlerine yerleşti, 5 öğrenci ise spor lisesinde okumaya hak kazandı.

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