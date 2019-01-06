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Van'da ahır çöktü, 75 küçükbaş hayvan telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 23:34 | Son Güncelleme

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, Mehmet Akbulut'a ait ahırın çökmesi sonucu 75 küçükbaş hayvan telef oldu, ahırın enkazı altında kalan 75 küçükbaş hayvan da, olay yerine gelen AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Van'da ahır çöktü, 75 küçükbaş hayvan telef oldu

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesinde, Mehmet Akbulut'a ait ahırın çökmesi sonucu 75 küçükbaş hayvan telef oldu, ahırın enkazı altında kalan 75 küçükbaş hayvan da, olay yerine gelen AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.
Olay, Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan Mahallesi'nin Bedirbey Mezrası'nde meydana geldi. Mezrada yaşayan Mehmet Akbulut'a ait ahır, iddiaya göre aşırı rüzgar nedeniye bugün akşam saat 18.00'de çöktü. Durumu fark eden Akbulut,durumu itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine yola çıkan ekipler, kısa süre sonra mezraya ulaştı. AFAD ve İtfaiye ekipleri'nin 1 saat süren kurtarma çalışması sonucu ahırın enkazı altında kalan 75 küçükbaş hayvan yaralı olarak kurtarılırken, 75 hayvan da telef oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Van'da ahır çöktü, 75 küçükbaş hayvan telef olduVan'da ahır çöktü, 75 küçükbaş hayvan telef olduVan'da ahır çöktü, 75 küçükbaş hayvan telef olduVan'da ahır çöktü, 75 küçükbaş hayvan telef oldu

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