HABER

Van'da AK Parti heyetini taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 12 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 20:18 | Son Güncelleme

VAN'dan Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan AK Parti üyelerini taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu  ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

Van'da AK Parti heyetini taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 12 yaralı

VAN, (DHA)- VAN'dan Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan AK Parti üyelerini taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Van-Bitlis karayolu üzerindeki Balaban bölgesinde meydana geldi. Ankara'da 18 Ağustos tarihinde yapılacak olan AK Parti 6'ıncı Olağan Kongresi'ne katılmak üzere bu akşam saatlerinde Van'dan yola çıkan, AK Partilileri taşıyan 63 AS 359 plakalı otobüs, iddiaya göre karşı yönden gelen ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 DJ8700 plakalı otomobile çarpıştı. Görgü tanıkları otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra otobüsle çarpıştığı belirttiler.
Çarpaşmanın şiddetiyle her iki araç da yoldan çıkarken, demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan ve aynı aileden oldukları belirteilen 4 kişi yaşamını yitirdi. Otobüste bulunan AK Parti üyelerinin bulunduğu 12 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Gevaş Devlet Hastanesi ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel Lokman Hekim Hastanesi'ne götürüldü. Kazanın ardından yaralıların bulunduğu hastanelere partililer akın etti.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadından itiraflarSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadından itiraflar
Güneş paneli ve sulama sistemli kenevir tarlasıGüneş paneli ve sulama sistemli kenevir tarlası
Tekerleği kopan traktörün altında kalarak öldüTekerleği kopan traktörün altında kalarak öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adım adım feci son!

Adım adım feci son!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği Emre Akbaba için Alanyaspor'la anlaştı

Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği Emre Akbaba için Alanyaspor'la anlaştı

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'den samimi açıklamalar

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'den samimi açıklamalar

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!

Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!

Öğretmen bu fotoğrafı paylaştı, sosyal medya karıştı!

Öğretmen bu fotoğrafı paylaştı, sosyal medya karıştı!

4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor

4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor

Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar'ın 100. Yılı anısına hazırlanan video gözleri yaşarttı

Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar'ın 100. Yılı anısına hazırlanan video gözleri yaşarttı

'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı

'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı

Çarpışan arabada akılalmaz olay!

Çarpışan arabada akılalmaz olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.