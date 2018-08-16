Van'da AK Parti heyetini taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 12 yaralı

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Ankara'da yapılacak olan AK Parti 6'ıncı Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Van'dan yola çıkan, AK Partilileri taşıyan otobüs ile çarpışan otomobilde yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilde ölenlerin Yadigar Handanoğlu, Osman Handanoğlu, Aslıhan Dayan, İnci Eslen Dayan ve Zeki Dayan oldukları belirlendi. Yaralı AK Parti üyesi 12 kişinin hastanelerde tedavilerine devam edildiği kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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