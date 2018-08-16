HABER

Van'da AK Parti heyetini taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 12 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 21:00 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ Ankara'da yapılacak olan AK Parti 6'ıncı Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Van'dan yola çıkan, AK Partilileri taşıyan otobüs ile çarpışan otomobilde yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Van'da AK Parti heyetini taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 12 yaralı

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Ankara'da yapılacak olan AK Parti 6'ıncı Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Van'dan yola çıkan, AK Partilileri taşıyan otobüs ile çarpışan otomobilde yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilde ölenlerin Yadigar Handanoğlu, Osman Handanoğlu, Aslıhan Dayan, İnci Eslen Dayan ve Zeki Dayan oldukları belirlendi. Yaralı AK Parti üyesi 12 kişinin hastanelerde tedavilerine devam edildiği kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Van'da AK Parti heyetini taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 12 yaralıVan'da AK Parti heyetini taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 12 yaralıVan'da AK Parti heyetini taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 12 yaralıVan'da AK Parti heyetini taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 12 yaralı

PARTNERAldatıldığını öğrenip intihar etmişti! Ameliyattan sonra bu hale geldi...Aldatıldığını öğrenip intihar etmişti! Ameliyattan sonra bu hale geldi...
Gökçeada'da feribot karaya oturdu (4)Gökçeada'da feribot karaya oturdu (4)
Ak Partili başkan kazayla kendisini vurduAk Partili başkan kazayla kendisini vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi

AK Partili Bülent Turan'dan Muharrem İnce'ye tepki: Bu ne utanmazlık! Silin bu tweeti

AK Partili Bülent Turan'dan Muharrem İnce'ye tepki: Bu ne utanmazlık! Silin bu tweeti

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'den samimi açıklamalar

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'den samimi açıklamalar

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

Tolga Güleç fotoğrafına photoshop yaptı

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!

Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!

Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!

Öğretmen bu fotoğrafı paylaştı, sosyal medya karıştı!

Öğretmen bu fotoğrafı paylaştı, sosyal medya karıştı!

4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor

4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor

Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar'ın 100. Yılı anısına hazırlanan video gözleri yaşarttı

Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar'ın 100. Yılı anısına hazırlanan video gözleri yaşarttı

'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı

'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.