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Van'da AK Parti heyetini taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 5 ölü, 12 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 23:04 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ Ankara'da yapılacak olan AK Parti 6'ıncı Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Van'dan yola çıkan, AK Partilileri taşıyan otobüs ile çarpışan otomobilde yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Ankara'da yapılacak olan AK Parti 6'ıncı Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Van'dan yola çıkan, AK Partilileri taşıyan otobüs ile çarpışan otomobilde yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilde ölenlerin Yadigar Handanoğlu, Osman Handanoğlu, Aslıhan Dayan, İnci Eslen Dayan ve Zeki Dayan oldukları belirlendi. Yaralı AK Parti üyesi 12 kişinin hastanelerde tedavilerine devam edildiği kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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