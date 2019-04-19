Van'da akaryakıt istasyonuna silahlı baskın

Van'ın İpekyolu ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunu silahla bastığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Nisan'da yüzleri maskeli 3 şüpheli, Şerefiye Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunu silahla bastı.

Asayiş Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

İş yeri ile çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin A.İ, V.K. ve L.Ö. olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.İ. ve V.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, L.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İkametgahlarında ve üst aramalarında av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca ve 2 kar maskesi ele geçirilen zanlıların, sorgularında, akaryakıt istasyonu personeliyle kavga ettikleri için silahlı baskını gerçekleştirdiklerini söylediği öğrenildi.

