HABER

Van'da "Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 14:45 | Son Güncelleme

17. Van, Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği kortej yürüyüşüyle başladı - Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt: - "Eğer biz, memleketimizdeki çocuklara hem kendi edebiyatımızı hem de değerli yazarların eserlerini öğretirsek dünya ile yarışmamız daha kolay olacaktır"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "17. Van, Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" başladı.

Şenlik kapsamında, Vali Yardımcısı Sinan Aslan ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un katıldığı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Valilik önünde başlayan yürüyüş Van Devlet Tiyatrosunda son buldu. Renkli görüntülerin yaşandığı yürüyüşte öğrenciler, gökyüzüne balon bıraktı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde birçok ilde festival düzenlendiklerini anlattı.

Türkiye tiyatrosunun yanı sıra dünya tiyatrosunu da sanatseverlerle buluşturduklarını belirten Kurt, 17 yıldan bu yana Van'da çok değerli bir şenlik organize ettiklerini hatırlattı.

Yerli yazarlara sahip çıkacaklarını, oyunları ülkenin en batısından en doğusuna götüreceklerini vurgulayan Kurt, şöyle dedi:

"Van çok şanslı illerimizden biri. Devlet Tiyatrosu her akşam burada perde açıyor. Çeşitli oyunlar sergileniyor. Dünyanın kabul ettiği büyük yazarların eserlerini bilmemiz gerekiyor. Eğer biz, memleketimizdeki çocuklara hem kendi edebiyatımızı hem de değerli yazarların eserlerini öğretirsek, dünya ile yarışmamız daha kolay olacaktır. Kendinizi ne kadar donatabilirseniz, dünya çocuklarıyla o kadar iyi yarışabilirsiniz. Bizim hiçbir dünya çocuğundan, eksik kalır yanımız yok. Çok iyi çalışmamız lazım."

Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Azade Küçükaycan da Van'da sürekli yeni oyunlar sahnelediklerini dile getirdi.

Kentte yaşayan birçok ailenin çocuğunun bu şenlikler dolayısıyla sahneye çıktığını, tiyatroyla tanıştığını aktaran Küçükaycan, 17 yıldan bu yana şenliğin sürdürülmesinin kendileri açısından büyük bir gurur olduğunu belirtti.

Şenlik Koordinatörü ve Van Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Gül Urgan ise "Tiyatro iyileştirir. Çok iyi bildiğimiz sözler ama tiyatro birleştirir. Bu coğrafyanın tiyatroya gerçekten çok ihtiyacı var." dedi.

7 Mayıs'a kadar devam edecek şenlikte, İstanbul ve Erzurum Devlet Tiyatroları başta olmak üzere, Van'ın ilçe ve köylerinden belirlenmiş okullar da eserlerini sahneleyecek.

Şenliğe Kültür Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ'un yanı sıra çok sayıda vatandaş ve öğrenciler de katıldı.

PARTNERİşte yabancıların yeni gözdesi! Duyan oraya koşuyorİşte yabancıların yeni gözdesi! Duyan oraya koşuyor
Toz taşınımı ve polenler Spil’i etkisi altına aldıToz taşınımı ve polenler Spil’i etkisi altına aldı
Zeynep Demirel: Konu yardımsa kalbimin sesini dinlerimZeynep Demirel: Konu yardımsa kalbimin sesini dinlerim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği" etkinlik tiyatro Van

En Çok Okunan Haberler

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
100 yıllık geleneği sürdüren Amasyalı kadınlar Ramazan ayına hazırlanıyor

Amasyalı kadınlar 100 yıllık gelenekle Ramazan'a hazırlanıyor

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 153 şüpheliye tutuklama talebi

FETÖ soruşturmasında 153 şüpheliye tutuklama talebi

Sit alanı olarak kabul edilmişti! 'Tahminimizden çok daha güzel'

Kadınlar bu tura bayılıyor! 'İnanılmaz etkilendim'

'Çingene Ümit' ve suç örgütüyle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı!

Cinayetler tek tek ortaya çıktı! Mermilerdeki özellik...

Arapapıştı Kanyonu'nda tekne turları başladı

Gören büyüleniyor! Burası Türkiye'de

İstanbul'da korkutan görüntü! Bakın nedeni neymiş

İstanbul'da korkutan görüntü! Bakın nedeni neymiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.