"Van çok şanslı illerimizden biri. Devlet Tiyatrosu her akşam burada perde açıyor. Çeşitli oyunlar sergileniyor. Dünyanın kabul ettiği büyük yazarların eserlerini bilmemiz gerekiyor. Eğer biz, memleketimizdeki çocuklara hem kendi edebiyatımızı hem de değerli yazarların eserlerini öğretirsek, dünya ile yarışmamız daha kolay olacaktır. Kendinizi ne kadar donatabilirseniz, dünya çocuklarıyla o kadar iyi yarışabilirsiniz. Bizim hiçbir dünya çocuğundan, eksik kalır yanımız yok. Çok iyi çalışmamız lazım."

Yerli yazarlara sahip çıkacaklarını, oyunları ülkenin en batısından en doğusuna götüreceklerini vurgulayan Kurt, şöyle dedi:

Türkiye tiyatrosunun yanı sıra dünya tiyatrosunu da sanatseverlerle buluşturduklarını belirten Kurt, 17 yıldan bu yana Van'da çok değerli bir şenlik organize ettiklerini hatırlattı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde birçok ilde festival düzenlendiklerini anlattı.

Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Azade Küçükaycan da Van'da sürekli yeni oyunlar sahnelediklerini dile getirdi.

Kentte yaşayan birçok ailenin çocuğunun bu şenlikler dolayısıyla sahneye çıktığını, tiyatroyla tanıştığını aktaran Küçükaycan, 17 yıldan bu yana şenliğin sürdürülmesinin kendileri açısından büyük bir gurur olduğunu belirtti.

Şenlik Koordinatörü ve Van Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Gül Urgan ise "Tiyatro iyileştirir. Çok iyi bildiğimiz sözler ama tiyatro birleştirir. Bu coğrafyanın tiyatroya gerçekten çok ihtiyacı var." dedi.

7 Mayıs'a kadar devam edecek şenlikte, İstanbul ve Erzurum Devlet Tiyatroları başta olmak üzere, Van'ın ilçe ve köylerinden belirlenmiş okullar da eserlerini sahneleyecek.

Şenliğe Kültür Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ'un yanı sıra çok sayıda vatandaş ve öğrenciler de katıldı.

