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Van'da alışveriş festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 13:33 | Son Güncelleme

Ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilini değerlendirmek için kente gelen İranlı turistleri ağırlamak amacıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen "Van Alışveriş Festivali" başladı - Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: - "Festival boyunca hem gelen turistler burada eğlenecek hem de esnafımızın yüzü gülecek" - Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ: - "Otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'i buldu. Bu ayın 21'inden itibaren tüm otellerimiz dolu kapasiteli ile çalışacak. Keşke bu yoğunluk uzun süre devam etse"

Van'da ekonomiye katkı sunmak ve ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatili için kente gelen İranlı turistleri ağırlamak amacıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen "Van Alışveriş Festivali (Shopping Fest)" başladı.

Valilik himayesinde 15-29 Mart'ta düzenlenen festival kapsamında kent merkezinde bir araya gelen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, AK Parti Van Milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, AK Parti Büyükşehir Belediyesi Adayı Necdet Takva, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş, Cumhuriyet Caddesi'ndeki festival alanına yürüdü. Kortej yürüyüşü sırasında Van kedisi ve Van Gölü canavarı kostümlerini giyen bazı kişiler de etkinliğe renk kattı.

Alanda halk oyunları, basketbol, paten, bisiklet ve sahne sanatçılarının gösterileri büyük beğeni topladı.

Stantları gezerek çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Bilmez ve beraberindekiler, festival alanındaki keman gösterisini izledi, katılımcılarla sohbet etti.

- "Esnafımızın yüzü gülecek"

Vali Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İranlıların her yıl olduğu gibi bu yıl da Van'a büyük ilgi gösterdiklerini söyledi.

Gümrük kapısında uygulanan harçlara rağmen yoğun bir turist akışının olduğunu anlatan Bilmez, "Kentimizde büyük bir hareketlilik, büyük bir heyecan var. İnşallah her yıl gelişerek, büyüyerek alışverişteki limitimiz giderek artıyor. Festival boyunca hem gelen turistler burada eğlenecek hem de esnafımızın yüzü gülecek. Bunu geliştirmemiz lazım. Van halkı huzuruna, barışına ve asayişine sahip çıkıyor. İnşallah böyle devam eder." diye konuştu.

- "Otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'i buldu"

Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ da 15 gün sürecek festivalde turistlerin indirimli alışveriş yapma imkanı bulacağını aktardı. Etkinliklerin Van'ın tanıtımına büyük katkı sağladığını ifade eden Aktuğ, şunları kaydetti:

"Bu kent artık güzelliklerle, fuarlarla ve festivallerle gündeme gelsin. Bu mesele kentin hareketliliğini sağlamak. Bu hareketlilikte kente gelen insanların değerlerimizi görmesine de vesile oluyor. Bu nedenle etkinlik kentin turizmine, ticaretine çok katkı sağlıyor. Esnaf çok memnun. Önceki yıllar çok iyi geçmişti ve herkes kazanmıştı. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'i buldu. Bu ayın 21'inden itibaren tüm otellerimiz dolu kapasiteli ile çalışacak. Keşke bu yoğunluk uzun süre devam etse."

Festival, 15 gün boyunca farklı etkinliklerle devam edecek.

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Van Shopping Fest alış veriş İranlı turist Van yürüyüş

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