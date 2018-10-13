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Van'da aracın çarptığı ayı yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 13:02 | Son Güncelleme

Van'da aracın çarptığı ayı yaralandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde aracın çarpması sonucu yaralanan ayı, tedavi altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yaşkütük Karakolu ekipleri, devriye sırasında, yolda aracın çarpması sonucu yaralanan ayı gördü.

Jandarma, yol güvenliğini aldıktan sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler ayıyı uyuşturucu iğneyle bayıltarak tedavi altına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Van yaralı ayı

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